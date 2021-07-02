Власти Германии намерены сохранить газовый транзит через Украину

Германия планирует обеспечить сохранение транзита газа из России через Украину в страны ЕС не только в ближайшие два-три года, но и в более длительной перспективе, - заявил сегодня в интервью телеканалу Bloomberg TV после встречи с министром финансов США Джанет Йеллен вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

"Германия уже действует в этом направлении. Мы усердно работаем, чтобы соглашение по транзиту газа между Украиной и Россией было продлено. И мы ощущаем ответственность за транзит газа через Украину и в будущем, в ближайшие десятилетия, а не только в следующие два-три года", - сказал он, передает ТАСС.