Путин - Макрону: созданы предпосылки для разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, такое сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В нем говорится, что, помимо прочего, главы государств обсудили послевоенное урегулирование на Южном Кавказе.

В частности, Владимир Путин проинформировал Макрона о ходе реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября прошлого и 11 января нынешнего года, уточнив, что ситуация в регионе во многом благодаря присутствию миротворческого контингента РФ остается стабильной. "Созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей", - отмечено в сообщении.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на востребованность более плотного участия европейских партнеров, в том числе Франции, в решении гуманитарных проблем в регионе.

Стороны также выразили готовность к координации по различным аспектам послевоенного урегулирования, в том числе и по линии Минской группы ОБСЕ.