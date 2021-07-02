Новочеркасский трамвай снес три иномарки

Сегодня утром в донском Новочеркасске произошло необычное ДТП: трамвай врезался в три автомобиля, - сообщает портал Donday-Новочеркасск.

"Вагон под управлением 59-летней женщины ехал со стороны Буденновской к площади Юбилейной, когда вблизи путей образовался небольшой затор из машин, в который трамвай въехал, как в "кегли", – говорится в сообщении.

Трамвай снес с путей Ford Fiesta, Volkswagen Golf и Volkswagen Tiguan. К счастью, обошлось без пострадавших.