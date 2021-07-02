ОПЕК+ стала излишне самоуверенной - сырьевой аналитик

Нефтяные фьючерсы подешевели, поскольку трейдеры ждут заседания Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, которое было отложено до понедельника из-за возникшего спора по поводу планов дальнейшего ослабления ограничений добычи до конца года. Market Watch пишет, что нефть West Texas Intermediate с поставкой в августе упала на Нью-Йоркской товарной бирже на 15 центов, или 0,2%, до $75,08 за баррель. Сентябрьские поставки нефти марки Brent упали на 14 центов, или 0,2%, до $75,70 за баррель на ICE Futures Europe.

ОПЕК+ должна была завершить консультации в четверг, и инвесторы ожидали, что группа согласится на сделку при поддержке Саудовской Аравии и России, снизив ранее согласованные ограничения добычи, увеличив объемы производства на 400 тыс баррелей в день в месяц с августа по декабрь и таким образом обеспечив рынок дополнительными 2 млн баррелей нефти в день до конца 2021 года.

Однако позиция Объединенных Арабских Эмиратов во время заседания консультативной группы ОПЕК+ привела к задержке. По имеющимся данным, ОАЭ утверждают, что базовый уровень производства, использованный для определения размера ограничений, должен быть отменен, что позволило бы Эмиратам добывать больше нефти.

”ОАЭ в прошлом году в какой-то степени уже вышли из соглашения, потребовав для себя особых прав. В целом, мы полагаем, что ОПЕК+ в последнее время стала слишком уверенной в себе, учитывая высокие цены, ограниченное предложение и отсутствие реакции извне”, - считает Ойген Вайнберг, сырьевой аналитик из Commerzbank.

Если ОПЕК+ не сможет прийти к соглашению и сохранить согласованные ограничения, для нефти это будет положительной тенденцией.

Если переговоры увенчаются успехом, ”вероятны дальнейшие скачки цен, так как текущее предложение недостаточно для удовлетворения растущего спроса”, - отмечает Рикардо Евангелиста, старший аналитик из ActivTrades.

Реакция участников, стремящихся нарастить производство, чтобы воспользоваться более высокими ценами в случае тупиковой ситуации, не может быть гарантирована, считают аналитики. ”Всем известно, гордость предшествует падению, а чрезмерная самоуверенность может нанести ущерб имиджу ОПЕК+ как надежного торгового партнера и спровоцировать споры внутри группы. Это, вероятно, отразится нефтяных ценах в среднесрочной перспективе”, - сказал Вайнберг из Commerzbank.

Августовские фьючерсы на бензин снизились на 0,3% до $2,2598 за галлон, в то время как августовские фьючерсы на мазут подешевели на 0,5% до $2,1452 за галлон. Августовские фьючерсы на природный газ упали на $1,3% до 3,613 за миллион британских тепловых единиц.