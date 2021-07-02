Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает беспрецедентные перспективы для Армении

Исход Второй Карабахской войны открывает уникальные возможности перед всеми странами региона, не исключая и Армении. Об этом заявила на заочной сессии ПА ОБСЕ председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Айгуль Куспан.

Она поздравила Азербайджан с завершением нагорно-карабахского конфликта и восстановлением территориальной целостности в рамках резолюций ООН, что стало результатом подписания лидерами АР, РФ и РА трехстороннего заявления 9 ноября прошлого года.

Политик подчеркнула, что благодаря этому возникли беспрецедентные возможности для всего региона, в том числе и для Армении.

"Открылись беспрецедентные перспективы для всех стран через налаживание маршрутов. Поэтому карабахский конфликт можно исключать из списка "замороженных". Все мировое сообщество должно способствовать закреплению достигнутого мира", - призвала Куспан.