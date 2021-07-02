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Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает беспрецедентные перспективы для Армении

Восстановление территориальной целостности Азербайджана открывает беспрецедентные перспективы для Армении

Исход Второй Карабахской войны открывает уникальные возможности перед всеми странами региона, не исключая и Армении. Об этом заявила на заочной сессии ПА ОБСЕ председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Айгуль Куспан.

Она поздравила Азербайджан с завершением нагорно-карабахского конфликта и восстановлением территориальной целостности в рамках резолюций ООН, что стало результатом подписания лидерами АР, РФ и РА трехстороннего заявления 9 ноября прошлого года.

Политик подчеркнула, что благодаря этому возникли беспрецедентные возможности для всего региона, в том числе и для Армении.

"Открылись беспрецедентные перспективы для всех стран через налаживание маршрутов. Поэтому карабахский конфликт можно исключать из списка "замороженных". Все мировое сообщество должно способствовать закреплению достигнутого мира", - призвала Куспан.

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Вестник Кавказа

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