Михаил Ульянов: "К возобновлению иранских ядерных переговоров готовы не все"

Некоторым сторонам иранских ядерных переговоров нужно больше времени, прежде чем возобновить переговоры в Вене, и новый раунд маловероятен до следующей недели, заявил постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов. Reuters напоминает, что Иран и США ведут непрямые переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года между Тегераном и крупными державами, которые наложили ограничения на ядерную деятельность Ирана в обмен на снятие международных санкций.

Венские переговоры по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) возобновится, как только все государства-участники будут готовы к заключительному этапу переговоров, написал Ульянов в Твиттере. ”Пока не все готовы. Некоторым участникам нужно больше времени. По всей видимости, мы встретимся в Вене не раньше, чем на следующей неделе”, полагает постпред.

Венские переговоры, начавшиеся в апреле, сейчас постелены на паузу, которая, как предполагалось, продлится до начала июля. Дипломаты с обеих сторон заявили, что серьезные разногласия сохраняются, и хотят, чтобы другая сторона пошла на большие уступки перед возобновлением диалога.

Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения в 2018 году, в ответ на это Тегеран частично нарушил ядерные ограничения в 2019 году, при этом придерживаясь своей позиции, согласно которой у него нет амбиций в отношении ядерного оружия. ”Поскольку США вышли из сделки, мы должны убедиться, что такое больше не повторится. Этот пункт - одна из красных линий Ирана. Мы не выходили из сделки, поэтому Вашингтон должен дать нам гарантии, что такого больше не будет, когда сменится администрация. Мы не торопимся", - сказал высокопоставленный иранский чиновник, добавив, что возобновление переговоров на следующей неделе зависит от принятия Вашингтоном ”серьезного политического решения”.

Западные представители объясняют неопределенность внутииранскими дискуссиями. В июне на президентских выборах в ИРИ победил сторонник жесткой линии и представитель судебной власти Эбрахим Раиси. Избранный президент поддерживает переговоры между Ираном и шестью мировыми державами о возобновлении ядерной сделки, но отказывает встретиться с президентом США Джо Байденом, даже если Вашингтон отменит все санкции.

«Мы могли бы возобновить переговоры на следующей неделе, но иранцы проводят поствыборные консультации, и им нужно следовать своему курсу, - сказал представитель одной из западных стран, близкий к переговорам. - Им необходимы внутренние обсуждения, кроме того, в стране продолжается политический переход».

Посол Франции в ООН Николя де Ривьер, бывший участник переговоров, подчеркнул, что решение за Ираном: ”После шести сессий переговоров параметры возврата к соглашению четко определены, но самые сложные вопросы остаются нерешенными. Сейчас крайне важно, чтобы стороны решились на смелые и необходимые компромиссы для завершения переговоров и обеспечения быстрого возвращения всех сторон к соглашению”. Переговорный процесс не может продолжаться бесконечно, поскольку параметры и преимущества возврата к соглашению 2015 года не будут прежними по прошествии определенного периода времени.