Экс-главбух МФЦ Ростова "добавляла" себе зарплату за счет центра

Донские следователи расследуют факты мошенничества и служебного подлога, в которых подозревают бывшего главного бухгалтера ростовского МКУ "МФЦ", - сообщил региональный СК России.

"Пользуясь доверием руководителя, в течение трех лет, с 2019 по 2021 год, обвиняемая вносила ложные сведения в платежные поручения и реестры получателей заработной платы, направляемые в кредитную организацию", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Главбух незаконно перечислила себе зарплату более 530 тыс рублей, - подсчитали в СКР региона.

Ущерб обвиняемая полностью возместила, возбужденное в отношении нее уголовное дело направлено в суд для принятия процессуального решения.