Главная » Новости

Экс-главбух МФЦ Ростова "добавляла" себе зарплату за счет центра

Экс-главбух МФЦ Ростова &quot;добавляла&quot; себе зарплату за счет центра

Донские следователи расследуют факты мошенничества и служебного подлога, в которых подозревают бывшего главного бухгалтера ростовского МКУ "МФЦ", - сообщил региональный СК России. 

"Пользуясь доверием руководителя, в течение трех лет, с 2019 по 2021 год, обвиняемая вносила ложные сведения в платежные поручения и реестры получателей заработной платы, направляемые в кредитную организацию", – говорится в сообщении, передает "АиФ-Ростов".

Главбух незаконно перечислила себе зарплату более 530 тыс рублей, - подсчитали в СКР региона. 

Ущерб обвиняемая полностью возместила, возбужденное в отношении нее уголовное дело направлено в суд для принятия процессуального решения.

665 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!