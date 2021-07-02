Топливозаправщик пылал под Нур-Султаном

Автомобиль-топливозаправщик загорелся в поселке Жибек Жолы у Нур-Султана сегодня, такое сообщение распространила пресс-служба департамента по ЧС столицы Казахстана.

С огнем боролись пожарные Нур-Султана и Акмолинской области - 17 человек личного состава с тремя пожарными автоцистернами.

Благодаря их оперативным действиям, в 19.21 пожар удалось локализовать, а еще через 20 минут - полностью ликвидировать, не допустив таким образом взрыва.

В результате никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.