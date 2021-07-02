Главу Кисловодска Александра Курбатова поэтапно выводят из комы

Московские врачи начали выводить из искусственной комы главу Кисловодска Александра Курбатова, получившего тяжелую травму головы после падения с электросамоката.

"Александр Курбатов продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко. На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы, отмечая, что организм пациента положительно реагирует на лечение", - сообщили в пресс-службе городской администрации, передает "Это Кавказ".

Решение о необходимости очередных хирургических вмешательств будет принято только после нормализации состояния здоровья пациента, - добавили в московском медицинском центре.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 12 июня в Кисловодске Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы, он был доставлен в реанимацию без сознания, хирурги провели срочное оперативное вмешательство, после чего было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву.