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Вашингтон немного ослабил санкционное давление на Тегеран

Вашингтон немного ослабил санкционное давление на Тегеран

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка трех граждан Ирана, - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее они были добавлены в санкционный лист якобы за причастность к баллистической ракетной программе Ирана. При этом исключение из списка не означает изменение санкционной политики США в отношении Ирана и не связано с переговорами в Вене по иранской ядерной программе, - заявил агентству Reuters представитель Минфина, передает ТАСС.

Напомним, 10 июня Минфин США отменил введенные ранее санкции в отношении трех бывших представителей правительства Ирана, а также двух компаний, которые якобы были вовлечены в торговлю иранской нефтью.

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Вестник Кавказа

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