Владимир Путин соболезнует родным и близким Николая Сличенко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко.

"Ушел из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру "Ромэн". За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внес поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия. Воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние, подчеркнув, что артист внес уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа.

"Светлая память о народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества", - добавил глава государства.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", народный артист СССР Николай Сличенко сегодня на 87-м году ушел из жизни.