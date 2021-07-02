Стало известно, понадобятся ли справки о вакцинации для санаториев Ставрополья

На Ставрополье не рассматривается вопрос о предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста в санаториях Кавминвод, написал губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram по итогам заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусу.

"Оснований для введения дополнительных требований к отдыхающим сейчас нет. И вопрос о предъявлении в наших санаториях сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-тестов сейчас не рассматривается", - пояснил он.

Владимиров сообщил, что с начала года на Кавминводах отдохнули уже более 435 тыс человек, а случаи заражения COVID-19 единичны. По словам губернатора, это доказывает, что профилактическая работа, ведущаяся в здравницах, "дает хороший результат".