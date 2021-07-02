Карантин по коронавирусу ужесточили в Северном Казахстане

Новые карантинные меры вводят в Северо-Казахстанской области, которая с понедельника находится на границе между "желтой" и "зеленой" зонами по коронавирусу. Об этом рассказал руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев.

По его словам, с понедельника в регионе прекращают работу бильярдные, боулинги, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, а также батуты, банкетные залы, компьютерных клубы и аквапарки.

Запрещается устраивать поминки. На религиозных объектах нельзя проводить коллективные мероприятия в помещениях, а на открытом воздухе во время них должен соблюдаться масочный режим, на каждого человека должно приходиться не менее 4 кв м.

В детских садах могут работать только дежурные группы (не более 25 человек).

Вводится запрет на деятельность общественных бань и саун в воскресенье, кроме общественных бань с общим залом.

Спортивные мероприятия можно проводить при заполняемости помещения не более 15%. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов должна составлять не более 20%.

Не менее половины сотрудников переводятся на дистанционную форму работы, однако это требование не обязательно при условии вакцинации работников. Очно могут также работать лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Все ограничения не затрагивают объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq.