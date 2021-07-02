Беларусь закрывает границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил президент, выступая сегодня на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны, празднуемом сегодня, цитирует Лукашенко белорусское государственное информационное агентство БелТА.