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Беларусь закрывает границу с Украиной

Беларусь закрывает границу с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - заявил президент, выступая сегодня на торжественном собрании по случаю Дня независимости страны, празднуемом сегодня, цитирует Лукашенко белорусское государственное информационное агентство БелТА.

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