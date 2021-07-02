Ужесточение правил въезда в Грузии перенесено на неопределенный срок

Власти Грузии решили отложить требование обязательного ПЦР-теста для вакцинированных от коронавируса иностранцев при пересечении воздушной границы, уточнили на горячей линии правительства "144".

Оператор пояснила, что новые правила для иностранцев должны были начать действовать 5 июля, но теперь сроки сдвинуты.

"Пока иностранцы смогут въезжать в страну по старым правилам", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Согласно действующим правилам, вакцинированным гражданам других стран для прилета в Грузию нужен только документ о полном курсе вакцинации. Иностранцы из особого списка стран могут прилетать в страну с отрицательным ПЦР-тестом - с условием сделать его еще раз через три дня.