Рухнувший в Абхазии мост отрезал от цивилизации села и две погранзаставы

Сегодня днем в Абхазии рухнул мост через реку Кодор, соединявший с цивилизацией несколько сел и две военные части российских пограничников, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В районе села Генцвиш в Кодорском ущелье обрушился мост через реку Кодор. Отрезанными оказались несколько сел и две военные части пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье", - рассказали в МЧС республики, пояснив, что причиной обрушения стал подмыв грунта водами реки во время паводка, передает РИА Новости.

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния в сопровождении российского специалиста прибыли на место и провели осмотр района происшествия, определив его масштабы, - добавили в ведомстве.