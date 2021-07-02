Буксир на Дону пошел ко дну

Сегодня в акватории Дона в Ростовской области затонуло вспомогательное судно, - сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"При перекладке якорей в машинное отделение вспомогательного судна началось поступление забортной воды, в результате чего оно затонуло за красной кромкой судового хода", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливается ущерб, проводится доследственная проверка, - добавили в СКР.