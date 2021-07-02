Буксир на Дону пошел ко дну
Сегодня в акватории Дона в Ростовской области затонуло вспомогательное судно, - сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"При перекладке якорей в машинное отделение вспомогательного судна началось поступление забортной воды, в результате чего оно затонуло за красной кромкой судового хода", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливается ущерб, проводится доследственная проверка, - добавили в СКР.
Вестник Кавказа
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