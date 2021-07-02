Возраст детей, которым не нужны ПЦР-тесты для отелей, увеличили на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев новым постановлением поднял возраст детей, которым не требуются ПЦР-тесты для заселения в гостиницы и отели региона.

Соответствующие изменения внесены в постановление о продлении режима "Повышенной готовности".

"Внести <…> изменение, заменив слова "до 6 лет" словами "до 14 лет", - цитирует документ ТАСС.

В пресс-службе администрации Кубани добавили, что справки для детей в возрасте до 14 лет включительно также не понадобятся, если ребенок уже переболел коронавирусом.