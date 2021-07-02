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Сибирская язва продолжает распространяться в Армении

Сибирская язва продолжает распространяться в Армении

Еще пять случаев заболевания сибирской язвой выявлено в Армении, такое сообщение распространил Минздрав страны.

В нем говорится, что после обнаружения сибирской язвы у животных в селе Исаакян Анийского района Ширакской области Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний взял анализы у семи жителей села. Пятеро из них оказались заражены.

"Граждане, у которых диагноз подтвердился, госпитализированы в медцентр Гюмри. Их состояние оценивается как средней тяжести и нормальное", - цитирует сообщение Минздрава Sputnik Армения.

Ранее сибирскую язву нашли у трех жителей одного из сел Гегаркуникской области.

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Вестник Кавказа

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