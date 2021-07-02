В Севастополе открыли мемориал милиционерам – защитникам города

Сегодня в Севастополе торжественно открыли мемориальный комплекс в память о сотрудниках органов внутренних дел – защитниках города в годы Великой Отечественной войны.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял участие в открытии на территории управления МВД России по Севастополю мемориального комплекса в память о сотрудниках органов внутренних дел – защитниках города в годы Великой Отечественной войны", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает "Интерфакс".

Благодаря колоссальной архивной работе были установлены имена сотрудников милиции, защищавших город и погибших во время войны, - отметил на церемонии открытия глава МВД России, отметив преемственность поколений защитников правопорядка.

"Наша страна всегда была многонациональной семьей. Подтверждение тому – имена и фамилии представителей разных народов на этих гранитных плитах. О судьбах многих из них мы узнали совсем недавно", - заявил министр, добавив: благодаря проведенной кропотливой архивной работе сейчас установлено 138 ранее неизвестных имен погибших сотрудников милиции, а их общий список вырос до 251 человека.