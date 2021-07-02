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Рейсовый автобус въехал в грузовик в Краснодаре

Рейсовый автобус въехал в грузовик в Краснодаре

Сегодня днем в Краснодаре рейсовый автобус протаранил грузовик, есть пострадавшие, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В районе 14:30 мск на краснодарской улице Ростовское шоссе водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию движения и столкнулся с идущим впереди в попутном направлении грузовым автомобилем. С места аварии в медучреждения для обследования были доставлены восемь человек, - передает портал Юга.ру.

По факту случившегося полицией проводится проверка, - говорится в сообщении.

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