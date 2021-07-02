Еще две партии оспорили итоги выборов в Армении

Вслед за националистическим блоком "Армения" одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна еще две политические силы обратились в Конституционный суд, потребовав признать недействительными итоги состоявшихся 20 июня внеочередных выборов в Национальное собрание.

Как написала в Facebook пресс-секретарь КС Ева Товмасян, речь идет о партиях "Армянская родина" и "Зартонк".

Уточняется, что, по данным на 16:15 (15:15 мск) новых обращений не принималось, передает Sputnik Армения.