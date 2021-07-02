В Аргентину прибыло больше миллиона доз российской вакцины - СМИ

Аргентинские медики сегодня приняли рекордную партию российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V": 1 141 тыс доз ее первого компонента, - сообщило аргентинское агентство Télam.

Вакцина была доставлена из России в международный аэропорт Буэнос-Айреса Эсейса. Партия стала самой крупной из всех, что ранее поступили в страну, благодаря использованию новых упаковок для препарата, которые позволяют размещать в салоне самолета большее количество доз, - передает ТАСС.

Всего с начала пандемии в страну поступило почти 27 млн доз разных вакцин от коронавируса, и подавляющее большинство из них 11 млн 265 тыс доз – российский "Спутник V", - говорится в сообщении.