Кулеба: Украине и НАТО нужно расширить сотрудничество в Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и НАТО должны больше взаимодействовать в черноморском регионе.

Слова министра приводятся на странице МИД Украины в социальной сети Twitter.

При этом Кулеба призвал Североатлантический альянс не позволить России расширить свое присутствие в Черном море, передает ТАСС.

Напомним, в мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море.