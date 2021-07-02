Кулеба: Украине и НАТО нужно расширить сотрудничество в Черном море
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и НАТО должны больше взаимодействовать в черноморском регионе.
Слова министра приводятся на странице МИД Украины в социальной сети Twitter.
При этом Кулеба призвал Североатлантический альянс не позволить России расширить свое присутствие в Черном море, передает ТАСС.
Напомним, в мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Аргументы и факты", что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море.
Вестник Кавказа
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