В Грузии с 5 июля начнется массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация населения Грузии от коронавируса стартует с 5 июня, страна получила 1 млн доз вакцин, признанных ВОЗ.

"Сегодня к нам поступили 1 млн доз вакцин. Это вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), с которыми хорошо знакомы наши граждане, - Sinopharm и Sinovac. Миллион доз уже на месте. Мы уже готовы с понедельника (5 июля) начать процесс массовой вакцинации", - сказал на брифинге в пятницу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Обе эти вакцины произведены в Китае. Регистрация граждан на иммунизацию начнется в субботу, 3 июля. Планируется прививать ежедневно от 20 до 25 тыс человек. Ожидается, что к концу года в Грузии будет привито 60% взрослого населения, что позволит достичь коллективного иммунитета. В настоящее время полностью вакцинированы менее 3% граждан.