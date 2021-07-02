"Победа" увеличит число полетов в Анталью

Российская авиакомпания "Победа" удвоит частоту рейсов в Анталью из Внуково с 1 августа, сообщает пресс-служба лоукостера.

"Победа" удвоила частоту полетов в Анталью из Внуково, открыты продажи на второй ежедневный рейс", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что рейсы будут выполняться с 1 августа.

"Итого, "Победа" из Москвы будет летать три раза в день: два раза из Внуково, один - из Шереметьево", - говорится в сообщении.