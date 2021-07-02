Прививку от коронавируса можно сделать в здании правительства Адыгеи

В здании правительства Адыгеии развернули мобильный пункт вакцинации для госслужащих.

"По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова сегодня в Доме правительства республики был развернут мобильный пункт вакцинации для сотрудников органов исполнительной власти региона. Те, кто не смог привиться ранее, получили возможность сделать прививку вакциной "Спутник V". В день открытия было привито около 50 человек", - сообщает региональный оперштаб.

Всего в Адыгее работает 31 стационарный и 2 мобильных пункта вакцинации, первый компонент вакцины получили свыше 47,1 тыс человек, два компонента - почти 32 тыс человек.