Военный комитет НАТО прибудет в Грузию в сентябре

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со спецпредставителем генсека НАТО Джеймсом Аппатураем обсудил приезд Военного комитета альянса, который состоится в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

"На встрече стороны подчеркнули важность визита Военного комитета НАТО, который планируется в сентябре, а также роль совместных учений Грузия - НАТО в деле укрепления совместимости Сил обороны Грузии. По оценке премьер-министра, несмотря на пандемию, необходимо сохранить позитивную динамику в сотрудничестве Грузии с НАТО и интеграционном процессе", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, спецпредставитель генсека НАТО выразил благодарность Грузии за участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.