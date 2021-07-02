Что будет с Афганистаном после вывода войск США?

В случае царствования террористических группировок, они могут быть легитимизированы и развиваться внутри Афганистана. Конечно, по поводу нападения США на Афганистан много конспирологии, но одна из главных причин сокрушения режима талибов в 2001 году была в том, что они укрывали "Аль-Каиду". Пока не поздно Москва должна принять активное участие и не допустить поражения афганского, пускай и проамериканского, марионеточного правительства.