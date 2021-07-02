В Казахстане рассказали, когда наступит пик заболеваемости, связанной с дельта-штаммом
Прогноз по развитию ситуации с коронавирусом огласил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.
«Конечно, мы прогнозируем заболеваемость. Мы думаем, что пик заболеваемости в начале и середине августа, поэтому снижение заболеваемости наступит к началу сентября», - сообщил Бекшин на брифинге, пишет «Казинформ».
Заболеваемость в городе значительно выросла на фоне распространения дельта-штамма, пришедшего из Индии.
Этот штамм более заразен, чем оригинальный. В настоящее время он распространен в 98 странах мира и становится доминирующим, вытесняя другие штаммы.
Вестник Кавказа
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