В Казахстане рассказали, когда наступит пик заболеваемости, связанной с дельта-штаммом

Прогноз по развитию ситуации с коронавирусом огласил главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Конечно, мы прогнозируем заболеваемость. Мы думаем, что пик заболеваемости в начале и середине августа, поэтому снижение заболеваемости наступит к началу сентября», - сообщил Бекшин на брифинге, пишет «Казинформ».

Заболеваемость в городе значительно выросла на фоне распространения дельта-штамма, пришедшего из Индии.

Этот штамм более заразен, чем оригинальный. В настоящее время он распространен в 98 странах мира и становится доминирующим, вытесняя другие штаммы.