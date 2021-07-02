Что будет с Афганистаном после вывода войск США?

Внимание всех мировых СМИ сейчас приковано к сердцу Азии. В Афганистане уже второй месяц идут мощнейшие боевые действия. С одной стороны воюют талибы (члены запрещенной в России террористической организации "Талибан"), с другой – проамериканские правительственные войска. "Талибан" уже контролирует большую часть страны, афганские военные бегут. Почему так происходит? Проблема в том, что 20 лет за афганскими солдатами стояли американские силы. Теперь они уходят, и талибы могут наступать, не боясь обстрела с беспилотника или танковой атаки.

Кроме того, у афганских солдат есть сложности с мотивацией, именно поэтому они и убегают за границу в Узбекистан и Таджикистан. Несмотря на поражение своих союзников, США устами пресс-секретарей Пентагона и Белого дома четко дают понять, что американские войска уходят, и это решение неизменно. Вашингтон оставляет лишь несколько сотен штыков для охраны дипломатов и аэропорта Кабула, безопасность которого будут гарантировать представители Турции.

Параллельно Кабулу обещается финансовая и политическая поддержка. Но кому нужны эти деньги, когда талибы берут все новые районы, один за другим? С июня они захватили 300 "хаммеров" и бронемашин. Если ситуация продолжит развиваться по этому пути, то уже совсем скоро вся власть в Афганистане будет у "Талибана". Любопытно, что, по данным самой же американской разведки, "Талибан" сможет захватить руководство страной в течение 6-12 месяцев после ухода последнего солдата США.

Приход к власти "Талибана" может привести к опасным последствиям и для России. Напомним, что талибы до сих пор не разорвали свои связи с ИГИЛ и "Аль-Каидой" (обе террористические организации запрещены в России).

"Связи "Талибана" с "Аль-Каидой" до сих пор сохраняются. "Талибан" сейчас стал немного модернистским. Но все познается в сравнении. "Талибан" – организация, которая рубила руки и головы на Олимпийском стадионе в Кабуле. Именно с этим связаны страхи относительно прихода талибов к власти. По большому счету, "Талибан" все равно остается радикальной фундаменталистской группировкой. Она, может быть, будет пытаться установить свою монополию не жесткими методами, а мягкими. Все-таки сейчас не 90-е, и интерес к Афганистану со стороны международного сообщества высокий, и сделать из него Руанду не получится", - сказал эксперт РСМД и "Валдая" Георгий Асатрян.

Все эти структуры, включая и сам "Талибан", признаны в России террористическими. Отличие "Талибана" от ИГИЛ и "Аль-Каиды" состоит в том, что талибы хотят захватить власть только в границах Афганистана, а игиловцы и алькаидовцы претендуют на мировой Халифат. Вся проблема в том, что в случае победы "Талибана" все эти структуры - ИГИЛ, "Аль-Каида" и так далее – могут быть легитимированы и развиваться внутри Афганистана. Конечно, по поводу нападения США на Афганистан существует много конспирологических теорий, но одна из главных причин крушения режима талибов в 2001 году заключалась в том, что они укрывали "Аль-Каиду".

Россиянам не нужно объяснять, что террористические группировки типа "Аль-Каиды" и ИГИЛ - это зло: невозможно забыть теракты, совершенные подобными организациями в последние десятилетия в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Эти трагедии служат напоминанием о том, что виновные в таких страшных преступлениях должны понести суровое наказание по закону. И если представить, что банда головорезов врывается на территорию Таджикистана, Киргизии или Узбекистана, союзных России стран, а оттуда перебирается в Казахстан и в южные области РФ, то становится ясно: оставаться в стороне недопустимо.

"Хотя талибы не будут штурмовать Центральную Азию, но сам факт их присутствия, их усиления будет активизировать радикальные силы. Здесь дело не в экспорте военной силы "Талибана", а в экспорте идеологии. А это уже более серьезно, может быть, даже более серьезно, чем штурм 3 тысячами талибов условно Центральной Азии", - отметил Асатрян.

Так что, пока не поздно, Москва должна начать действовать, чтобы не допустить поражения афганского, пускай и проамериканского, марионеточного правительства. Конечно, вводить войска, как при Брежневе, не нужно, но надо активизировать весь наш дипломатический арсенал. Встречаться со всеми сильными и активными в Афганистане игроками – Ираном, Турцией, Пакистаном, Китаем и даже США. Необходимо созвать конференцию в Москве, пригласить туда всех этих игроков, и, самое главное, представителей "Талибана" и правительства в Кабуле, и дать четкий посыл: 1) Решение конфликта военным путем невозможно, 2) объявляется режим прекращения огня, 3) если пункт 1 и 2 не будут соблюдены, страны Совбеза ООН могут инициировать миротворческую операцию по принуждению к миру.

Такие меры выгодны всем. Так США смогут спасти свое лицо, не оставляя после себя хаос в Афганистане. Турция заявит о себе как важном арбитре. Пакистан докажет, что действительно не поддерживает "Талибан". А Россия, Китай и Иран гарантируют, что на их территорию не будут попадать террористы.