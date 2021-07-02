В Азербайджане полностью вакцинированы 13,5% граждан

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана назвал число вакцинированных от коронавируса граждан.

За минувшие сутки первую дозу вакцины получили 33 992 человек, вторую дозу - 39 629 человек. Общее число использованных доз в Азербайджане достигло 3 670 729. Первую дозу вакцины уже получили 2 290 808 граждан, вторую дозу - 1 379 921 человек. Население республики составляет 10,3 млн, таким образом, полностью вакцинированы от коронавируса 13,5% граждан.