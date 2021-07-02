Серж Саргсян: я невиновен

Один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, бывший президент Армении Серж Саргсян заявил в ходе судебного заседания, что уголовное дело против него является политическим заказом.

В суде было зачитано обвинение, согласно которому экс-глава государства совершил растрату в особо крупных размерах. "Я услышал то, что прочитал обвинитель. Обвинение полностью фальшивое, оно утверждено в рамках политического заказа со стороны прокуратуры", - цитирует его "Sputnik Армения".

По словам Саргсяна, он не принимает обвинения.

На уточняющий вопрос судьи, признает ли он себя виновным, экс-глава государства отметил, что он невиновен.

Проходящие по делу предприниматель Барсег Бегларян и глава управления растениеводства Геворк Арутюнян также не признали свою вину.

Напомним, уголовное дело в отношении Саргсяна было возбуждено в 2019 году. По версии следствия, в 2013 году тогдашний президент оказал протекцию компании "Флеш". Она выиграла тендер на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент. Государству был причинен ущерб на $1 млн.