В Петербурге отреставрируют Соборную мечеть

Государственная административно-техническая инспекция разрешила отреставрировать крышу Соборной мечети в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"Выдан ордер на размещение временных ограждений, строительных лесов, временных инженерных коммуникаций и материалов для производства работ по реставрации крыши объекта культурного наследия регионального значения Соборная мечеть по адресу: Кронверкский проспект, 7. Производство работ разрешено с 1 июля 2021 года по 15 мая 2022 года", - сказано в сообщении.

Мечеть возведена в 1910-1913 гг. архитектором Николаем Васильевым. Открытие состоялось в дни празднования 300-летия Романовых.