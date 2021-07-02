Узбекистан ограничил работу Twitter, TikTok и "ВКонтакте"

Работа социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" ограничена в Узбекистана из-за нарушения закона о персональных данных.

О принятом ограничении сообщили в пятницу в госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор).

Поправки в закон "О персональных данных" были приняты в республике в январе, а с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на ее территории.

Сети Twitter, TikTok и "ВКонтакте" внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и их использование на территории Узбекистан ограничено до устранения выявленных недостатков, говорится в сообщении в Telegram-канале Узкомнадзора.

Жители Узбекистана сообщают о перебоях в работе приложений TikTok, Skype и Twitter.