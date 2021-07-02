Аукцион по месторождению строительного песка состоится в Дагестане

Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана организует аукцион на право пользования недрами участка Кумторкалинский-1 с целью разведки и добычи строительного песка, сообщает портал РФ для размещения информации о проведении торгов.

Стартовый платеж за право пользования недрами месторождения составляет 3,571 млн рублей, шаг аукциона - 357,072 тыс рублей.

Площадь участка Кумторкалинский-1 составляет 22 га. Ресурсный потенциал - 2,024 млн кубических метров.

Прием заявок на участие завершится 30 июля. Аукцион состоится 17 августа.