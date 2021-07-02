В Грузии сообщили о новых правилах въезда для туристов

С 5 июля всем туристам необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест при въезде в Грузию, сообщает пресс-служба Посольства Грузии.

Так, согласно заявлению, вне зависимости от того, имеет ли турист прививку от коронавируса или нет, для въезда в Грузию он должен предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, что в июне россиянам разъяснили правила въезда в Грузию после открытия правительством сухопутных границ. Отмечалось, что в страну пускают зарубежных гостей с любой вакциной, а для въезда непривитым гражданам необходимо было сдать два ПЦР-теста — перед прилетом и на третий день пребывания в стране.