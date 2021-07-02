"Россия" снова выполняет рейсы в Турцию
Авиакомпания "Россия" с 1 июля возобновила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Анталью.
"Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в Анталью (Турция). Рейсы выполняются из санкт-петербургского аэропорта Пулково по уже привычному расписанию дважды в день", - говорится в сообщении перевозчика.
Рейсы выполняют самолеты Airbus A320.
Напомним, авиасообщение с Турцией было восстановлено в полном объеме с 22 июня.
Вестник Кавказа
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