В Минздраве рассказали, почему нельзя мочить место прививки от COVID-19

Место прививки от коронавируса не следует мочить в первые три дня, предупредила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина, пишет ТАСС.

"В принципе, когда мочишь, это больше возможность, чтобы было небольшое местное воспаление", - пояснила она.

Рекомендуется не мочить место укола в течение трех дней, в эти же дни нужно отказаться от бани, сауны, физических нагрузок и алкоголя.

Если место укола воспалилось и чешется, можно принять антигистаминные средства, добавила Драпкина.