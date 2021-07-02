Подтопления ожидаются в Ялте

В Ялте возможны подтопления из-за штормового предупреждения, но есть надежда, что новых осадков не будет, заявила глава администрации города Янина Павленко.

"У нас третье за последние полмесяца штормовое предупреждение. С обеда 3 июля и до пятого числа на территории Крыма грозы, сильные ливни, ветер 20-25 метров в секунду. Надеемся, что прогноз не сбудется, но к возможным последствиям начали готовиться", - написала Павленко в Facebook.

Она подчеркнула, что в пятницу будет собран городской штаб по ЧС.

"Локально разрабатываем план полной боеготовности к предстоящей стихии. Мы уже знаем узкие места, которые есть на территории Большой Ялты, где может произойти подтопление. У нас есть еще сутки, чтобы перебросить технику и людей с одних участков на другие", - сообщила Павленко.