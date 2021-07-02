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S7 Airlines возобновляет полеты в Хорватию

S7 Airlines возобновляет полеты в Хорватию

Авиакомпания S7 Airlines с 4 июля начнет выполнять рейсы из Москвы в Пулу, Хорватия.

"S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Пулу (Хорватия). Рейс из Москвы в Пулу будет выполняться начиная с 4 июля по воскресеньям, а с 15 июля - по вторникам, четвергам и воскресеньям", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Перед покупкой билеты и вылетом рекомендуется уточнить правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Россию.

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Вестник Кавказа

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