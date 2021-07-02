Дагестан собрал казачьи ансамбли со всей России

Фестиваль казачьей культуры "Моя страна – мое раздолье" открылся в Махачкале, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Мероприятие направлено на укрепление дружбы народов России, развитие народных художественных промыслов и сохранение культуры.

В Махачкалу прибыли гости из Астрахани, Ростовской, Владимирской, Курской областей, а также государственный Кизлярский Терский ансамбль казачьей песни.

"Наша казачья культура очень схожа с вашей дагестанской, она такая же горячая и яркая. Мы успели побывать на фестивалях в Италии, Сербии, а теперь вот и в Дагестане", – приводит пресс-служба слова руководителя ростовского ансамбля песни и танца "Казаки Азова" Екатерины Гавришевой.