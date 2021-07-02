Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни из-за движения холодного циклона, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что с 2 по 4 июля в центральных районах полуострова возможна чрезвычайная пожароопасность.

МЧС предупредило о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителей и гостей Крыма призвали соблюдать правила безопасности, в том числе ограничить походы в горы.