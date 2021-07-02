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Италия откроется для россиян, как только они будут привиты

Италия откроется для россиян, как только они будут привиты

Открытие границ для российских туристов напрямую зависит от темпов вакцинации от коронавируса, сообщил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», - отметил Терраччано.

В России вакцинацию прошли около 11,5% граждан, ранее планировалось привить к осени 60% населения, однако темпы вакцинации не позволят этого сделать.

Отметим, что страны Европы не считают вакцинированными тех, кто привился российской вакциной. Это связано с тем, что в ЕС российские препараты не зарегистрированы.

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