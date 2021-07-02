Италия откроется для россиян, как только они будут привиты

Открытие границ для российских туристов напрямую зависит от темпов вакцинации от коронавируса, сообщил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», - отметил Терраччано.

В России вакцинацию прошли около 11,5% граждан, ранее планировалось привить к осени 60% населения, однако темпы вакцинации не позволят этого сделать.

Отметим, что страны Европы не считают вакцинированными тех, кто привился российской вакциной. Это связано с тем, что в ЕС российские препараты не зарегистрированы.