Ушел из жизни народный артист СССР Николай Сличенко

В возрасте 86 лет скончался народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко , сообщает пресс-служба театра "Ромэн".

"С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР… Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах", – сказано в публикации.

Причина смерти не уточняется.

Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр "Ромэн". В 1977 году он стал художественным руководителем театра.

Актер сыграл более 60 ролей и снялся в десятках фильмах. В частности, "В дождь и в солнце"(1960), "Свадьба в Малиновке"(1967), "Военно-полевой романс"(1983) и других.