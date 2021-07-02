Более 25% россиян являются пенсионерами

Согласно данным Минтруда, на 1 января 2021 года, в России насчитывалось более 36,8 млн человек старше трудоспособного возраста.

"По предварительным данным Росстата, в 2020 году в Российской Федерации при незначительном снижении общей численности населения продолжает расти численность граждан в возрасте старше трудоспособного.<…> Из 146,2 млн человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,2% населения страны", - говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.

На 1 января 2021 года в стране было 36 895,7 тыс человек старше трудоспособного возраста, на 1 января прошлого года - 36 628,5 тыс.

"В 2020 году численность пенсионеров, получающих пенсии по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, составила порядка 43,5 млн человек без учета "военных" пенсионеров", - отмечается в документе.