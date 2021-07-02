Кто изобрел телевизор?

Сегодня мы смотрим телевизор совершенно иначе, по сравнению с тем, как люди наслаждались ”волшебным ящиком”, когда он только появился в 1940-х и 1950-х годах, пишет History. Десятилетие за десятилетием телевизионные технологии неуклонно развивались: цвет появился в 1960-х, за ним последовали кабели в 1970-х, видеомагнитофоны в 1980-х и видео высокой четкости в конце 1990-х.

В XXI веке мы не меньше, чем по телевизору, смотрим шоу на мобильных телефонах, ноутбуках и планшетах. Удивительно, но все технологические изменения были просто усовершенствованиями базовой системы, которая работала с конца 1930-х годов, а корни ее уходят еще глубже.

Ранняя телевизионная технология: вращающиеся механические диски

Многие изобретатели заслуживают признания за создание телевидения. Идея витала в воздухе задолго до того, как появилась технология, которая позволила ее осуществить, и многие ученые и инженеры, опираясь на опыт друг друга, создали то, что мы сегодня называем телевидением. Истоки телевидения можно проследить до 1830-1840-х годов, когда Сэмюэл Ф. Морс разработал телеграф - систему отправки сообщений по проводам. Еще один важный шаг вперед был сделан в 1876 году изобретением телефона Александром Грэхемом Беллом, который придумал, как передавать человеческий голос по проводам на большие расстояния.

И Белл, и Томас Эдисон размышляли о возможности телефонных устройств, которые могли бы передавать не только звуки, но и изображения. Но именно немецкий исследователь сделал следующий важный шаг на пути к разработке технологии, благодаря которой появилось телевидение. В 1884 году Пол Нипков придумал систему передачи изображений по проводам с помощью вращающихся дисков. Он назвал его электрическим телескопом, но по сути это была ранняя форма механического телевидения.

Электронно-лучевые трубки

В начале 1900-х годов русский физик Борис Розинг, и шотландский инженер Алан Арчибальд Кэмпбелл-Суинтон независимо друг от друга работали над улучшением системы Нипкова, заменив вращающиеся диски электронно-лучевыми трубками - технологией, разработанной ранее немецким физиком Карлом Брауном. Система Суинтона предусматривала размещение электронно-лучевых трубок внутри камеры, отправляющей изображение, а также внутри приемника, и была, по сути, самой ранней полностью электронной телевизионной системой.

Инженер российского происхождения Владимир Зворыкин был помощником у Розинга до того, как оба они эмигрировали после русской революции. В 1923 году Зворыкин работал в производственной компании Westinghouse в Питтсбурге, когда подал заявку на получение своего первого телевизионного патента на ”Иконоскоп” в котором для передачи изображений использовались электронно-лучевые трубки.

В 1929 году Зворыкин продемонстрировал свою полностью электронную телевизионную систему на съезде радиоинженеров. В зале присутствовал Дэвид Сарнофф, руководитель Radio Corporation of America (RCA), крупнейшей в то время коммуникационной компании страны. Сарнофф родился в бедной еврейской семье в Минске. В детстве он приехал в Нью-Йорк и начал свою карьеру с работы телеграфистом. Именно он дежурил в ночь катастрофы ”Титаника”. Хотя он, скорее всего, и не координировал - как он позже утверждал - сообщения о бедствии, отправляемые на близлежащие корабли, он помогал распространять имена выживших.

Изобретатель из Юты против гигантской корпорации

Сарнофф был одним из первых, кто увидел, что телевидение, как и радио, имеет огромный потенциал как средство развлечения, а также общения. Назначенный президентом RCA в 1930 году, он нанял Зворыкина для разработки и улучшения телевизионных технологий для компании. Тем временем американский изобретатель Фило Фарнсворт работал над своей собственной телевизионной системой. Фарнсворт, выросший на ферме в Юте, еще будучи подростком придумал вакуумную лампу, которая могла бы разрезать изображения на линии, передавать эти линии и превращать их обратно в изображения.

В 1927 году 21-летний Фарнсворт завершил создание прототипа первой работающей полностью электронной телевизионной системы, основанной на ”диссекторе изображений”. Вскоре он оказался втянутым в долгую судебную тяжбу с RCA, которая утверждала, что патент Зворыкина 1923 года имел приоритет над изобретениями Фарнсворта. Патентное бюро США вынесло решение в пользу Фарнсворта в 1934 году (частично ему помог старый учитель средней школы, который хранил ключевой рисунок молодого изобретателя), и Сарнофф был вынужден заплатить Фарнсворту миллион долларов в качестве лицензионных сборов. Несмотря на то, что многие историки считают Фарнсворта настоящим отцом телевидения, он так и не смог заработать на своем детище: его преследовали иски о патентных апелляциях от RCA. Позже он перешел к другим областям исследований, включая ядерное деление, и умер в долгах в 1971 году.

Сарнофф, используя свою маркетинговую мощь, представил телевидение широкой публике на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Под эгидой вещательного подразделения RCA, Национальной вещательной компании (NBC), Сарнофф транслировал церемонию открытия ярмарки, включая речь президента Франклина Д. Рузвельта.

Расцвет нового носителя информации

К 1940 году в Соединенных Штатах было всего несколько сотен телевизоров. Тогда в эфире по-прежнему доминировало радио (в то время более 80% американских граждан слушали радио). Но уровень просмотра телевидения постепенно рос в течение десятилетия, и к середине 1940-х годов в Соединенных Штатах было 23 телевизионных станции (и их число продолжало расти). К 1949 году, через год после дебюта популярного развлекательного шоу Texaco Star Theater, организованного комиком Милтоном Берлом, в стране работало более миллиона телевизоров.

К 1950-м годам телевидение стало мейнстримом, и к 1955 году в более половине всех американских домов были телевизоры. По мере роста числа потребителей создавались новые станции и транслировалось больше программ, и к концу десятилетия телевидение, наконец, заменило радио в качестве основного источника домашних развлечений в Соединенных Штатах. Во время президентских выборов 1960 года молодой, красивый Джон Ф. Кеннеди имел заметное преимущество перед своим менее телегеничным противником Ричардом М. Никсоном в теледебатах, и его победа той осенью была во многом определена преобразующим действием нового носителя информации.