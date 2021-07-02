Лавров: Россию волнует усиление террористов в Афганистане

Россия обеспокоена усилением запрещенной террористической организации ИГИЛ в Афганистане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Нас это волнует. Поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана, без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границе стран, которые являются нашими союзниками", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава ведомства также призвал обратить внимание на усиление позиций запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Афганистане, используя "непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров". "И те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытается этот процесс еще больше затянуть, важно задуматься над последствиями этих действий для своей родины", - сказал министр.

Лавров отметил, что Россия проводит в ОДКБ консультации для защиты стран Центральной Азии от прямой угрозы терроризма из Афганистана.

"Мы уже проводим консультации и по двусторонним каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить наших соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы", - заявил глава МИД.

Министр добавил, что пытается "вразумить политические круги в необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей по формированию переходного правительства". "Делаем это, в том числе, в составе, так называемой, "расширенной тройки" - РФ, США, Китай и Пакистан", - заключил Лавров.