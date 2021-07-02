В Москве не будут вводить штрафы за отказ жителей от сортировки мусора

Москвичей не будут штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В отличие от других столиц мира мы не пошли на меры, чтобы побуждать москвичей к такой работе через штрафы. Мы этого не делали, не делаем и не будем делать", - отметил он на панельной дискуссии Московского урбанистического форума.

Бирюков добавил, что в 2019 году москвичи собрали 425 тыс т вторичного сырья, в 2020 году - 850 тысяч, в 2021 году будет собрано еще больше.

По его словам, решать вопросы раздельного сбора мусора в Москве помогают методы разъяснительной работы и информирование.