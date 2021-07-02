Песков: в Кремле не обсуждают введение локдауна в России

В настоящее время в России не планируется вводить локдаун из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее", - отметил он.

Песков признал, что ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов, среди них Москва и Петербург.

"Мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - сказал представитель Кремля.