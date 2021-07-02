Песков: в Кремле не обсуждают введение локдауна в России
В настоящее время в России не планируется вводить локдаун из-за коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее", - отметил он.
Песков признал, что ситуация с коронавирусом напряженная в ряде регионов, среди них Москва и Петербург.
"Мы имеем дело с весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - сказал представитель Кремля.
Вестник Кавказа
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